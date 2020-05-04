Кількість заражених коронавірусом у країнах Балтії перевищила чотири тисячі

У країнах Балтії число зареєстрованих випадків COVID-19 до початку тижня збільшилася до 4018.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, посилаючись на інформацію естонського Департаменту здоров'я.

Згідно з цією інформацією, в країні зафіксовано 1703 випадків зараження, за останній день - 3. На стаціонарному лікуванні потребують 77 хворих, з них 6 перебувають на гіпервентиляції. З лікарень додому відправлено 247 осіб, 259 історій хвороби коронавірусу закрито. Померло за період пандемії 55 осіб.

До понеділка в Литві, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, виявлено 1419 хворих, за середу медики встановили 9 нових випадків COVID-19. Всього за час пандемії померло 46 пацієнтів. Одужали 638 осіб.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу коронавірус був підтверджений у 17 осіб, і кількість інфікованих в країні зросла до 896. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 34, з них 4 - з тяжким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 98 пацієнтів. Померло за весь період пандемії - 16, одужали - 348 осіб.

Станом на 4 травня, в світі зареєстровано понад 3,56 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи більш ніж 248 тисяч летальних.

Фото: АА