Ресторани в Австрії запрацюють з 15 травня, але з обмеженнями

Заклади громадського харчування в Австрії запрацюють з 15 травня, але їхні адміністрації мають дотримуватись певних обмежень, як-от відстань між столами - не менше метра, за один стіл можна посадити не більше 4 дорослих, а персонал має бути в масках.

Про це розповіла на пресконференції у вівторок федеральний міністр сталого розвитку та туризму Австрії Елізабет Кестінгер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Заклади громадського харчування відкриються з 15 травня. Час роботи з 6 години до 23.00. Для гостей діятиме правило: за один стіл можуть сідати не більше 4 дорослих плюс їхні діти. Також діятиме правило про необхідну дистанцію в 1 метр між групами гостей", - сказала вона.

За словами міністра, заклади харчування можуть на власний розсуд організовувати дотримання цього правила.

Водночас, столик у ресторані потрібно попередньо забронювати – передусім, щоб уникнути черг в очікуванні.

"Працівники, які матимуть контакт з гостями, зобов'язані носити маски або захисні екрани. Це стосується і ресторанів у саду. Але правило не поширюється на кухню, склад чи інші місця, де немає контактів з гостями", - заявила Кестінгер.

Вона додала, що відвідувачі не повинні за столом бути в масці.

Міністр туризму також повідомила, що з 29 травня в Австрії запрацюють заклади готельної сфери, відкриються басейни, зоопарки, розважальні заклади та туристичні місця.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Австрії прийняв рішення про послаблення вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, що буде втілюватися з двотижневим інтервалом для спостереження за динамікою нових захворювань. Перший етап розпочався 16 квітня, наступний заплановано на початок травня, потім – на середину та кінець травня.

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З початку пандемії COVID-19 в Австрії було зафіксовано 15 256 випадків зараження новим коронавірусом. Вже одужали 12 560 інфікованих, померли 569 людей.

Протягом останнього тижня кількість нових випадків інфікувань не перевищує 100, приріст хворих становить менш як 1% (в останні дні цей показник становив 0,4%-0,6%).

За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 становить 3 081 561, з них 212 337 летальних, 931 946 людей одужало.