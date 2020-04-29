У Туреччині за добу одужали від коронавірусу понад п'ять тисяч осіб

За минулу добу у Туреччині одужали понад п'ять тисяч пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Провели понад 29 тисяч тестів, із них 2392 - позитивні, 92 особи померли.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«За останні 24 години одужали понад 5 тисяч пацієнтів, загалом ця цифра наближається до 40 тисяч. Кількість випадків перебування в реанімації та інтубованих пацієнтів продовжує знижуватися. Кількість нових випадків знаходиться в прогнозованих межах. Незабаром ми перевищимо 1 мільйон тестів. Не будемо ризикувати цим успіхом», - повідомив міністр.

Загальна кількість проведених в Туреччині тестів - 948115, кількість випадків інфікування - 114653. Загалом за весь час померли 2992 особи, одужали - 38809.

Як повідомлялося, у Туреччині вже почалися консультації з планування повернення до звичайного життя. Серед перших планується відкривати ТЦ, ресторани, перукарні. Перші можуть повернутися до роботи всередині травня, у разі схвалення науковою радою, яка включає представників уряду, наукових кіл та ін., та займається зокрема координацією зусиль по протидії коронавірусу.

Фото: АА