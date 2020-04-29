Коронавірусом у світі заразилися 3,13 мільйона осіб, 956 тисяч одужали

Станом на ранок 29 квітня коронавірусом по всьому світу занедужало 3 138 686 осіб, 956 016 із них одужали та 218 тисяч загинули.

Про це свідчать дані Worldometer. У США наразі зафіксовано 1 035 765 випадків коронавірусу, з них 59 266 летальні і 142 238 осіб одужали. В Іспанії зареєстровано 232 128 випадків, а в Італії 201 505. У Великій Британії налічується 161 911 хворих, зокрема 21 678 осіб загинули. Читайте також: Коронавірус б'є рекорди за кількістю загиблих в Москві: за добу померли 67 осіб У Китаї зафіксовано 22 нових випадки, після чого кількість заражених сягнула 82 858 осіб. Найбільша кількість нових випадків зареєстровано у Мексиці - 1 223, а також 135 нових смертей. Загалом у країні зафіксовано 16 752 хворих.