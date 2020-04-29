Коронавірусом у світі заразилися 3,13 мільйона осіб, 956 тисяч одужали
Укрінформ
Станом на ранок 29 квітня коронавірусом по всьому світу занедужало 3 138 686 осіб, 956 016 із них одужали та 218 тисяч загинули.
Про це свідчать дані Worldometer.
У США наразі зафіксовано 1 035 765 випадків коронавірусу, з них 59 266 летальні і 142 238 осіб одужали.
В Іспанії зареєстровано 232 128 випадків, а в Італії 201 505.
У Великій Британії налічується 161 911 хворих, зокрема 21 678 осіб загинули.
У Китаї зафіксовано 22 нових випадки, після чого кількість заражених сягнула 82 858 осіб.
Найбільша кількість нових випадків зареєстровано у Мексиці - 1 223, а також 135 нових смертей. Загалом у країні зафіксовано 16 752 хворих.