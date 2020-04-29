Коронавірус б'є рекорди за кількістю загиблих в Москві: за добу померли 67 осіб
Про це повідомило агентство Інтерфакс.
Наголошується, що це найбільша добова кількість померлих у столиці РФ з початку спалаху захворювання. Напередодні в місті померли 44 пацієнти з COVID-19.
Як уточнили в оперативному штабі з контролю та моніторингу ситуації з коронавірусом в Москві, у всіх 67 померлих за останню добу був підтверджений діагноз пневмонія.
За даними на 28 квітня, в Москві виявили 48 426 випадків зараження, 4 130 пацієнтів, що вилікувались. У московських лікарнях перебувають 17 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Мер Москви Сергій Собянін до 11 травня продовжив обмеження, що встановлюють заборону на роботу у більшості організацій, а також будівництв і каршерингу.
Загальна кількість заражених в РФ перевищило 93,5 тисячі, з них 867 осіб померли. За останню добу в країні виявили 6411 інфікованих.
Раніше російський президент Володимир Путін до 11 травня продовжив "неробочі дні", запроваджені через пандемії коронавірусу.