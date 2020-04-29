Коронавірус б'є рекорди за кількістю загиблих в Москві: за добу померли 67 осіб

У столиці Росії за добу померли 67 заражених коронавірусом, число жертв COVID-19 досягло 546 осіб, всього ж у місті понад 48 тисяч заражених.

Про це повідомило агентство Інтерфакс.

Наголошується, що це найбільша добова кількість померлих у столиці РФ з початку спалаху захворювання. Напередодні в місті померли 44 пацієнти з COVID-19.

Як уточнили в оперативному штабі з контролю та моніторингу ситуації з коронавірусом в Москві, у всіх 67 померлих за останню добу був підтверджений діагноз пневмонія.

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За даними на 28 квітня, в Москві виявили 48 426 випадків зараження, 4 130 пацієнтів, що вилікувались. У московських лікарнях перебувають 17 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Мер Москви Сергій Собянін до 11 травня продовжив обмеження, що встановлюють заборону на роботу у більшості організацій, а також будівництв і каршерингу.

Загальна кількість заражених в РФ перевищило 93,5 тисячі, з них 867 осіб померли. За останню добу в країні виявили 6411 інфікованих.

Раніше російський президент Володимир Путін до 11 травня продовжив "неробочі дні", запроваджені через пандемії коронавірусу.