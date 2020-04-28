У Росії кількість заражених коронавірусом перевищила 93000
Такі дані опубліковані на сайті стопкоронавірус.рф.
Згідно з ними, найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 3 075. Таким чином, загальна кількість інфікованих у російській столиці зросла до 48 426-ти.
За добу в країні підтверджено 72 летальні випадки, з них 44 у Москві. За весь період від коронавірусу в Росії померло 867 осіб.
За минулу добу з лікарень виписано 1 110 осіб, які одужали, з них 606 у Москві. За весь час епідемії виписано 8 420 осіб, які вилікувалися.
За кількістю хворих Росія обійшла Іран, де налічується 91 472 підтверджені діагнози. Напередодні, як повідомлялося, за загальною кількістю випадків Росія обігнала Китай (зараз - 83 918 діагнозів).
Як повідомляв Укрінформ, з березня по 26 квітня коронавірус виявлено у 874 російських військовослужбовців.
Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, з них 211 609 летальних і 922 581 особа одужала.
фото: АА