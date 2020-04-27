США ввели обмеження на експорт до Китаю, Росії та Венесуели

США ввели обмеження на експорт до Китаю, Росії та Венесуели

Укрінформ
Міністерство торгівлі США запровадило низку обмежень на експорт до Китаю, Росії та Венесуели американської продукції, що може бути в будь-який спосіб використана у військових цілях.

Про це йдеться в офіційній заяві мінторгівлі США.

"Міністерство торгівлі США оголосило про нові заходи щодо контролю за експортом з метою запобігання зусиллям Китаю, Росії та Венесуели отримати американські технології, які можуть бути використані при розробці озброєння, військових літальних апаратів або технологій спостереження", - зазначається в заяві.

При цьому пояснюється, що запроваджені обмеження стосуються постачання товарів, розрахованих для цивільних галузей.

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Як заявив у цьому зв'язку міністр торгівлі США Вілбур Росс, американська сторона врахувала наслідки ведення бізнесу з країнами, які вже використовували закуплену цивільну продукцію не за призначенням, тобто у військових цілях.

"Деякі організації в Китаї, Росії та Венесуелі намагалися обійти американський експортний контроль і загалом у такий спосіб зашкодити інтересам США. Тому ми залишатимемося пильними, щоб американські технології не потрапили не в ті руки", - підкреслив міністр.

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У відомстві уточнили, що обмеження стосуються напівпровідникового обладнання, датчиків та інших технологій, які можуть бути використані в озброєнні та військовому обладнанні.

Контроль за дотриманням обмежень покладено на Бюро промисловості та безпеки при міністерстві торгівлі США.

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