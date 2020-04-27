США ввели обмеження на експорт до Китаю, Росії та Венесуели

Міністерство торгівлі США запровадило низку обмежень на експорт до Китаю, Росії та Венесуели американської продукції, що може бути в будь-який спосіб використана у військових цілях.

Про це йдеться в офіційній заяві мінторгівлі США.

"Міністерство торгівлі США оголосило про нові заходи щодо контролю за експортом з метою запобігання зусиллям Китаю, Росії та Венесуели отримати американські технології, які можуть бути використані при розробці озброєння, військових літальних апаратів або технологій спостереження", - зазначається в заяві.

При цьому пояснюється, що запроваджені обмеження стосуються постачання товарів, розрахованих для цивільних галузей.

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Як заявив у цьому зв'язку міністр торгівлі США Вілбур Росс, американська сторона врахувала наслідки ведення бізнесу з країнами, які вже використовували закуплену цивільну продукцію не за призначенням, тобто у військових цілях.

"Деякі організації в Китаї, Росії та Венесуелі намагалися обійти американський експортний контроль і загалом у такий спосіб зашкодити інтересам США. Тому ми залишатимемося пильними, щоб американські технології не потрапили не в ті руки", - підкреслив міністр.

У відомстві уточнили, що обмеження стосуються напівпровідникового обладнання, датчиків та інших технологій, які можуть бути використані в озброєнні та військовому обладнанні.

Контроль за дотриманням обмежень покладено на Бюро промисловості та безпеки при міністерстві торгівлі США.