Словенія продовжує пом’якшувати карантин

Уряд Словенії оголосив про наступні етапи пом’якшення обмежень, запроваджених минулого місяця для сповільнення поширення COVID-19.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву уряду Словенії.

“Музеям, галереям та бібліотекам дозволять відновити роботу 29 квітня. З 4 травня також відкриються бари й ресторани, однак вони обслуговуватимуть відвідувачів лише на відкритих терасах”, - пише Xinhua.

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Окрім цього, наступного тижня буде скасовано заборону на роботу малих підприємств, таких як: ювелірні магазини, фотокопіювальні салони, магазини одягу й ремонту взуття.

“Людям, старшим за 65 років, а також іншим вразливим категоріям, на кшталт вагітних жінок та людей з обмеженими фізичними можливостями, дозволять проводити закупи поза чинними часовими рамками з 8 до 10 ранку. Літнім людям також більше не потрібно буде підтверджувати свій вік”, - йдеться у матеріалі.

Xinhua нагадує, що автосалони, хімчистки та деякі ремонтні заклади у Словенії вже відновили роботу 20 квітня після п’ятитижневого карантину.

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Наразі на території Словенії підтвердили 1408 випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 86 життів.