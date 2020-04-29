Словенія продовжує пом’якшувати карантин
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву уряду Словенії.
“Музеям, галереям та бібліотекам дозволять відновити роботу 29 квітня. З 4 травня також відкриються бари й ресторани, однак вони обслуговуватимуть відвідувачів лише на відкритих терасах”, - пише Xinhua.
Окрім цього, наступного тижня буде скасовано заборону на роботу малих підприємств, таких як: ювелірні магазини, фотокопіювальні салони, магазини одягу й ремонту взуття.
“Людям, старшим за 65 років, а також іншим вразливим категоріям, на кшталт вагітних жінок та людей з обмеженими фізичними можливостями, дозволять проводити закупи поза чинними часовими рамками з 8 до 10 ранку. Літнім людям також більше не потрібно буде підтверджувати свій вік”, - йдеться у матеріалі.
Xinhua нагадує, що автосалони, хімчистки та деякі ремонтні заклади у Словенії вже відновили роботу 20 квітня після п’ятитижневого карантину.
Наразі на території Словенії підтвердили 1408 випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 86 життів.