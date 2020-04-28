Надзвичайний стан у Португалії закінчиться 3 травня

Уряд Португалії прийняв рішення не продовжувати надзвичайний стан, запроваджений до 2 травня через пандемію коронавірусу.

Про це заявив президент Марсело Ребелу ді Соза під час пресконференції, повідомляє CNN.

"Як заявив у вівторок президент країни Марсело Ребелу ді Соза, надзвичайний стан у Португалії завершиться у суботу (2 травня – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Президент висловив сподівання, що у майбутньому країні не потрібно буде знову запроваджувати режим НС.

"Португальці мають усвідомлювати, що стримування (коронавірусу – ред.) залишається важливим, і тому ми робимо невеликі кроки і постійно оцінюємо їх", - заявив він.

Як повідомлялося, уряд Португалії запровадив обмеження 18 березня.

За даними сайту Worldometer, у Португалії зафіксовано 24 027 випадків COVID-19, з них 928 летальних, 1 357 людей одужали.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 083 453, з них 212 498 летальних і 934 140 осіб одужали.

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