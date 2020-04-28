У Нідерландах зменшується смертність та кількість нових випадків COVID-19

У Нідерландах зменшується кількість нових випадків зараження коронавірусом: за останню добу виявлено 171 новий випадок COVID-19 тоді як два дні тому нових випадків було понад 600. На 28 квітня загальна кількість хворих у країні становить 38 416.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів - RIVM.

“За останню добу 48 людей померло, виявлено 171 новий хворий. Загалом (у країні - ред.) 38 416 хворих і 4 566 померло”, - йдеться в повідомленні.

Кількість нових хворих та померлих через коронавірус вже другий тиждень поспіль у Нідерландах зменшується. Наприклад, вчора було виявлено 400 нових пацієнтів, а в неділю, 26 квітня, було зафіксовано 655 нових хворих.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення обмежувальних заходів через коронавірус після 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати, інші контакті професії, зокрема, перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх людей.

Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А підліткам від 13 до 18 років також дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 096 702, з них 213 525 летальних, 938 571 особа одужала.