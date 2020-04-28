ООН закликає Білорусь вжити негайних заходів проти поширення коронавірусу

ООН закликає Білорусь вжити негайних заходів проти поширення коронавірусу

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Укрінформ
Постійний координатор ООН у Білорусі Іоанна Казана-Вишневецький відзначила зростання чисельності хворих на коронавірусну хворобу у республіці у геометричній прогресії і закликала керівництво країни вжити негайних заходів.

Про це вона заявила у своєму зверненні до влади та громадян Білорусі.

"У неділю, 26 квітня, Міністерство охорони здоров'я підтвердило понад 10 000 випадків зараження COVID-19 у Білорусі. Їх кількість зростає у геометричній прогресії. Згадайте, 26 березня було лише 86 випадків", - наголосила Казана-Вишневецький.

Вона закликала білоруську владу до негайних та масштабних заходів щодо посилення фізичного дистанціювання у Білорусі.

Представниця ООН у Білорусі нагадала, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує впровадження заходів фізичного дистанціювання та перенесення всіх масових заходів. Крім того, ВООЗ рекомендує запровадити можливості для дистанційної праці та дистанційного навчання у школах, університетах та інших освітніх закладах, а також призупинити роботу підприємств, що не надають основних послуг, серед яких кафе, ресторани, торгові центри.

Наголошується на необхідності обмежити пересування людей між регіонами країни, включаючи поїздки на дачі.

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На цей час у Білорусі зареєстровано 12 208 осіб з позитивним тестом на коронавірус COVID-19. Протягом останньої доби кількість інфікованих зросла на 919 осіб, напередодні ​​приріст становив 826 осіб. Загалом в країні внаслідок пандемії коронавірусу померло 79 людей.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 096 702, з них 213 525 летальних, 938 571 особа одужала.

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