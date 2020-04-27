У Білорусі зупинять футбольний чемпіонат, якщо ситуація з COVID-19 стане критичною

Прес-секретар Асоціації "Білоруська федерація футболу" (АБФФ) Олександр Алейник розповів, чому чемпіонат країни не був припинений під час пандемії коронавірусу.

"АБФФ вирішила продовжити чемпіонат, виходячи з аналізу поточної ситуації, - цитує Алейника DW. - Ми знаходимося в тісному контакті з Міністерством охорони здоров'я та Мінспорту, які надають нам всю інформацію про поширення вірусу, і ми довіряємо нашій системі охорони здоров'я".

За його словами, АБФФ тримає руку на пульсі і в разі, якщо положення стане критичним, вживе адекватних заходів.

Відзначимо, що в період пандемії COVID-19 футбольні чемпіонати не припинені в трьох країнах - Білорусі, Таджикистані та Нікарагуа.