COVID-19 у Білорусі: кількість хворих зростає, померли 72 людини
Про це повідомляє БЕЛТА.
Згідно з наведеними даними, всього в Білорусі було проведено 147 525 тестів.
З початку епідемії в країні від коронавірусу померли 72 пацієнти. Ще 1 695 осіб одужали і були виписані з лікарень.
За даними білоруських ЗМІ, станом на суботу, 25 квітня, кількість інфікованих COVID-19 у Білорусі становила 9 590 осіб. Таким чином, за минулу добу COVID-19 діагностували у 873 жителів Білорусі.
Як повідомляв Укрінформ, Білорусь сьогодні - одна з небагатьох країн, в якій практично не запроваджені карантинні заходи.
Станом на 24 квітня коронавірус у Білорусі був зареєстрований у 8 022 осіб.
За останніми даними Worldometer, станом на 26 квітня у світі зафіксовано 2 938 294 випадки зараження коронавірусом, з них 203 796 летальних, 841 446 осіб одужали.
фото: АА