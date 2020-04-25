Лукашенко анонсував нову Конституцію для Білорусі
Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував нову Конституцію для Білорусі.
Про це повідомляє агенція БелТА.
""Питання Конституції... Воно ж не знімається. Тут однозначно можна відповісти, що ми у новій п'ятирічці, скоріш за все, матимемо нову конституцію", - заявив білоруський лідер.
Окрім того, Лукашенко зазначив, що президентські вибори, які мають відбутися в країні цього року, пройдуть відповідно до існуючої Конституції Білорусі.
"Тут можна однозначно сказати, що ми будемо проводити по Конституції, як я й обіцяв", - додав білоруський президент.