Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував нову Конституцію для Білорусі.

Про це повідомляє агенція БелТА.

""Питання Конституції... Воно ж не знімається. Тут однозначно можна відповісти, що ми у новій п'ятирічці, скоріш за все, матимемо нову конституцію", - заявив білоруський лідер.

Окрім того, Лукашенко зазначив, що президентські вибори, які мають відбутися в країні цього року, пройдуть відповідно до існуючої Конституції Білорусі.

"Тут можна однозначно сказати, що ми будемо проводити по Конституції, як я й обіцяв", - додав білоруський президент.