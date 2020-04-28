Wizz Air поновлює польоти Відень-Київ з 12 травня, квитки – по €25

Угорський лоукостер Wizz Air планує розпочати польоти за маршрутом Відень-Київ-Відень з 12 травня, квитки коштуватимуть по 25 євро.

Про це свідчить інформація в системі бронювання квитків на офіційному сайті авіакомпанії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, вже на 12 травня продаються квитки з Відня до Києва та у зворотному напрямку. Полетіти з австрійської столиці до України коштуватиме в цей день 24,99 євро, рейс Київ-Відень - 29,99 євро.

13 травня польоти між столицями не виконуватимуться. З 14 травня рейс Відень-Київ-Відень відбуватиметься на щоденній основі.

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Вартість квитка Відень-Київ 14 травня становитиме 29,99 євро. Квитки на подальші дні, щонайменше до кінця червня, продаються за фіксованою ціною - 24,99 євро. Така ж ціна – 24,99 євро – щонайменше до кінця червня поширюється і на квитки на рейс з української столиці до Відня.

Як відомо, лоукостер Wizz Air вже з 1 травня розпочне польоти Європою з столиці Австрії, на першому етапі за п’ятьма напрямками – до Дортмунда (Німеччина), Салонік (Греція), Лісабона (Португалія), Осло (Норвегія) та Ейндховена (Нідерланди).

Як повідомляв Укрінформ, з огляду на зменшення поширення коронавірусу уряд Австрії прийняв рішення про поетапне зняття/послаблення вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, що буде втілюватися з двотижневим інтервалом для спостереження за динамікою нових захворювань. Перший етап розпочався 16 квітня, наступний – початок травня, далі – середина та кінець травня.

В Україні пов'язаний з COVID-19 каратин діє до 11 травня включно.