Сербський парламент поновлює засідання

Цього вівторка депутати сербського парламенту повертаються на свої робочі місця – із дотриманням суттєвих безпеково-санітарних заходів.

Про це повідомляє RTS.

«Із захисним спорядженням, масками та перегородками з оргскла депутати Скупщини Сербії повертаються сьогодні на свої робочі місця», - йдеться в повідомленні.

Це перше після тривалого карантину парламентське засідання матиме на меті офіційне підтвердження усіх указів та розпоряджень, які до сьогодні видав уряд країни та підписав президент – в умовах надзвичайного стану (діє в Сербії з 15 березня).

Частина опозиції при цьому заявила, що бойкотуватиме сьогоднішнє засідання та оскаржить конституційність введення надзвичайного стану в країні взагалі.

У Сербії у середині березня був введений найжорсткіший у світі карантин. Проте після православного Великодня (19 квітня) в країні почався поступовий вихід із нього – уже працюють ринки, перукарні та спортзали. Скорочено також і щоденну комендантську годину.

Станом на ранок 28 квітня в Сербії всього виявлено 8275 випадків COVID-19, в тому числі – 162 летальні та 1209 одужань.