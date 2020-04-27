Сербія послаблює карантин - відкриють перукарні та спортзали

Із понеділка у Сербії в рамках виходу з карантину починають знову працювати перукарні, спортивні зали, а літнім людям дозволяється більше перебувати на вулиці.

Про це повідомляє RTS.

«Від сьогодні починають працювати ринки в приміщеннях, перукарні, спортзали. Пенсіонери можуть прогулюватися протягом години в період комендантської години, коли це заборонено іншим», - йдеться в повідомленні.

Слід нагадати, що одразу після православного Великодня (19 квітня) сербська влада анонсувала поступове пом’якшення обмежувальних заходів, пояснюючи це поступовим зменшенням динаміки захворюваності та смертності: із 21 квітня комендантська година стала починатися щовечора о 18, а не 17, пенсіонери отримали змогу відтоді ходити на 30-хвилинні прогулянки.

А вже з середи 22 квітня відкрилися вуличні ринки, майстерні та будівельні майданчики – із суворим дотриманням санітарних норм. В сербському уряді підкреслили, що в разі, якщо фіксуватимуться порушення, зазначені пом’якшення карантину скасують.

Говорячи про час можливого завершення епідемії, головний епідеміолог Сербії Предраг Кон заявив, що на це можна очікувати вже влітку.

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Карантинні заходи у Сербії були найсуворішими у світі. На православний Великдень по всій країні було введено безпрецедентно довгу комендантську годину тривалістю в 3,5 дні.

Станом на понеділок у Сербії число заражених коронавірусом становить 8042, а померло від COVID-19 – 156 осіб. Число пацієнтів, які вилікувалися – 1182.