США розглядають декілька варіантів відповідальності Китаю за коронавірус

США розглядають декілька варіантів відповідальності Китаю за коронавірус

Укрінформ
Американський президент Дональд Трамп заявив про декілька можливих «варіантів» відповідальності Китаю за поширення пандемії коронавірусу.

Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому Домі, відповідаючи на питання, чи готові США за прикладом ФРН, що ніби виставила Пекіну рахунок за спалах COVID-19, висунути претензії до влади КНР.

«Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не прийняли остаточного рішення», - наголосив президент США.

Також Трамп додав, що у Сполучених Штатах Америки триває «серйозне розслідування» поведінки китайської влади під час першого вибуху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

Читайте також: У лікарнях Уханю не залишилося жодного пацієнта з COVID-19

На думку Трампа, тоді «можна було зупинити хворобу», запобігши, таким чином, її подальшому розповсюдженню по цілому світу.

Як повідомлялося, США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу – всього там зафіксовано станом на ранок 28 квітня більше 1 мільйона випадків зараження. У Китаї ж навпаки – хвороба вже практично вщухла, а Ухань, колишній епіцентр COVID-19, уже розблоковано. Китайська влада раніше заявила офіційно про «перемогу над коронавірусом».

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних.

фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-