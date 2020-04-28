США розглядають декілька варіантів відповідальності Китаю за коронавірус

Американський президент Дональд Трамп заявив про декілька можливих «варіантів» відповідальності Китаю за поширення пандемії коронавірусу.

Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому Домі, відповідаючи на питання, чи готові США за прикладом ФРН, що ніби виставила Пекіну рахунок за спалах COVID-19, висунути претензії до влади КНР.

«Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не прийняли остаточного рішення», - наголосив президент США.

Також Трамп додав, що у Сполучених Штатах Америки триває «серйозне розслідування» поведінки китайської влади під час першого вибуху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

На думку Трампа, тоді «можна було зупинити хворобу», запобігши, таким чином, її подальшому розповсюдженню по цілому світу.

Як повідомлялося, США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу – всього там зафіксовано станом на ранок 28 квітня більше 1 мільйона випадків зараження. У Китаї ж навпаки – хвороба вже практично вщухла, а Ухань, колишній епіцентр COVID-19, уже розблоковано. Китайська влада раніше заявила офіційно про «перемогу над коронавірусом».

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних.

фото: The White House