У лікарнях Уханю не залишилося жодного пацієнта з COVID-19

У лікарнях китайського міста Ухань, де був зафіксований епіцентр спалаху коронавірусної інфекції, не залишилося жодного пацієнта з COVID-19.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на представника Національної комісії охорони здоров'я Китаю.

«Кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в Ухані, центральному китайському місті, який найбільше постраждав від епідемії, скоротилася до нуля», - йдеться в повідомленні.

За словами представника комісії МОЗ, такий результат був досягнутий завдяки «наполегливим зусиллям медичних працівників в Ухані і тих, кого направили з усієї країни, щоб допомогти Уханю в боротьбі з вірусом».

Як повідомлялося, сьогодні в Китаї було зареєстровано всього 11 нових випадків, загальна кількість хворих у країні зараз становить 82 827, з них 4 632 людини померли.

На ранок 26 квітня у світі зафіксовано 2 922 063 випадки коронавірусу, в тому числі 203 307 летальних, 837 109 людей вже одужали.

фото: Xinhua