Столиця Польщі може стикнутися з дефіцитом води - мерія
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми докладаємо зусиль для проведення інформаційної кампанії, яка закликатиме мешканців Варшави заощаджувати воду. Хоча ситуація ще не критична, вона може погіршитися”, - повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.
За інформацією Інституту метеорології та водного господарства Польщі, 26 квітня рівень води у Віслі в районі Варшави становив 51 см, а 27 квітня він знизився до 48 см.
Своєю чергою міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський повідомив, що тривала відсутність дощів може позначитися на майбутньому врожаї. За його словами, харчових продуктів у Польщі не бракуватиме, але в умовах посухи експорт продукції сільськогосподарського призначення доведеться обмежити.