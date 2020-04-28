Столиця Польщі може стикнутися з дефіцитом води - мерія

Через відсутність дощів рівень води у річці Вісла, на якій стоїть Варшава, істотно впав до критичної позначки, тож мер столиці Польщі закликав громадян економити воду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми докладаємо зусиль для проведення інформаційної кампанії, яка закликатиме мешканців Варшави заощаджувати воду. Хоча ситуація ще не критична, вона може погіршитися”, - повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.

За інформацією Інституту метеорології та водного господарства Польщі, 26 квітня рівень води у Віслі в районі Варшави становив 51 см, а 27 квітня він знизився до 48 см.

Своєю чергою міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський повідомив, що тривала відсутність дощів може позначитися на майбутньому врожаї. За його словами, харчових продуктів у Польщі не бракуватиме, але в умовах посухи експорт продукції сільськогосподарського призначення доведеться обмежити.