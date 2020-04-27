Авіапатруль НАТО за тиждень чотири рази перехоплював російські літаки над Балтикою

Авіапатруль НАТО за тиждень чотири рази перехоплював російські літаки над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО  минулого тижня чотири рази супроводили літаки ВПС Росії, що летіли над Балтикою.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«20-26 квітня 2020 р. винищувачі НАТО, які проводили Місію повітряної поліції НАТО у країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків РФ у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

21 квітня російський літак Іл-76, що летів з Калінінградської області, прямував без льотного плану, але підтримував зв'язок із регіональними диспетчерами.

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24 квітня літак Іл-76, що летів з Калінінграда на материкову частину Росії, слідував льотному плану, підтримував зв'язок. Однак також були і два літаки Су-27, які йшли з Калінінградської області, у яких не було льотного плану, вони не підтримували зв'язок з місцевими авіадиспетчерами.

Цього ж дня винищувачі ще раз піднялися для супроводу двох російських літаків, що летіли з Калінінградської області і без льотних планів. Їх не встигли ідентифікувати, оскільки вони повернулися назад.

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25 квітня були впізнані два російські винищувачі Су-27, що летіли з Калінінградської області без льотних планів і не підтримували зв'язок. Вони зустріли літак, що летів з основної частини Росії з дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який також був супроводжений авіапатрулем НАТО. А-50 прямував за льотним планом, не використовував бортовий ретранслятор, але підтримував зв'язок з регіональними авіадиспетчерами.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.

Фото: Antanas Gedrimas/LK KOP AB

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