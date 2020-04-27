У Нідерландах День короля відзначають щороку 27 квітня. Цього дня король Нідерландів Віллем-Олександр відзначає свій День народження, і сьогодні йому виповнилося 53 роки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Через коронавірус гучне святкування було скасовано. Зазвичай кожного року для святкування король з усією родиною обирає місто і виходить до народу, щоб потиснути руки та подякувати за привітання.

У Нідерландах відзначають День короля / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Цього року святкування відбувається в режимі онлайн з різними розвагами.

Також жителі Нідерландів повісили на своїх будинках державний прапор Королівства Нідерланди, вбралися в помаранчевий, адже саме цей колір - символ Оранської династії, яка править в Нідерландах.

На вулицях можна зустріти людей з короною на голові, вітрини магазинів також вбралися у помаранчевий колір. Дорослі та діти почепили на велосипеди та човни помаранчеві прапорці.

У зв’язку зі святом на вулицях Гааги та Амстердама побільшало правоохоронців та знаків, що нагадували про дотримання дистанції – 1,5 метра.

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Королівська родина також закликала людей залишатися вдома і святкувати разом в онлайн-режимі.

Варто зазначити, що цього року святкування планувалося у місті Маастрихт.

Як відомо, День короля відзначають з 1885 року - тоді було прийнято рішення призначити день народної єдності 31 серпня, відсвяткувавши відразу і День принцеси - день народження принцеси Вільгельміни. Згодом, коли Вільгельміна в 1890 році зайняла престол, свято перейменували в День королеви. Наступною королевою Нідерландів стала її дочка Юліана, і вона зайняла престол в 1949 році, а вдень її народження було 30 квітня. Її наступниця - королева Беатрікс вирішила не міняти дату 30 квітня в пам'ять про свою матір. Ще однією причиною було те, що її день народження припадав на 31 січня, а це було не дуже вдалий час для традиційних в День королеви урочистостей і масових свят. У 2013 році правляча королева країни Беатрікс офіційно зреклася престолу на користь свого старшого сина Віллема-Олександра, принца Оранського. Таким чином, на зміну Дню королеви прийшов День короля.