Королівська родина показала кадри дитячих років Єлизавети ІІ
Відповідні відеофрагменти з'явився на сторінці The Royal Family у Twitter.
«На цих приватних відеокадрах від Royal Collection Trust, ми бачимо королеву, тоді ще принцесу Єлизавету ІІ з її родиною, включаючи молодшу сестру принцесу Маргарет», - повідомили у королівській родині.
Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020
🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj
Як повідомлялося, 21 квітня Єлизаветі ІІ виповнилося 94 роки.
Правління Єлизавети II триває вже 68 років та 74 днів. Королева також є монархом, який в історії Великої Британії правив найдовше.
На сьогодні королева є однією з найпопулярніших осіб Великої Британії. За останніми опитуваннями, її підтримують близько 80 % підданих.
За інформацією Daily Mail, Єлизавета ІІ відзначить свій день народження зі своїми рідними за допомогою відеоконференції. На цей час вона разом зі своїм чоловіком, 98-річним принцом Філіпом, перебуває в ізоляції в Віндзорському замку.