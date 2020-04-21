Зеленський привітав з днем народження королеву Британії

Президент України Володимир Зеленський привітав королеву Великої Британії та королівств Співдружності Єлизавету ІІ з днем народження.

Про це він написав у Twitter.

«Від імені всіх українців маю честь передати теплі привітання Її Величності Королеві з днем народження! Королева - це символ мужності, віри та відданості. Бажаю Її Величності та всім британцям міцного здоров’я, злагоди та добробуту», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 21 квітня Єлизаветі ІІ виповнилося 94 роки.

Правління Єлизавети II триває вже 68 років та 74 днів. Королева також є монархом, який в історії Великої Британії правив найдовше.

На сьогодні королева є однією з найпопулярніших осіб Великої Британії. За останніми опитуваннями, її підтримують близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність королеви і авторитет монархії, але в довготривалій перспективі, як видно з досліджень громадської думки, не позначилася на ньому.

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За інформацією Daily Mail, Єлизавета ІІ відзначить свій день народження зі своїми рідними за допомогою відеоконференції.

На цей час вона разом зі своїм чоловіком, 98-річним принцом Філіпом, знаходиться в ізоляції в Віндзорському замку.