Хорватія виходить із карантину: у Загребі запрацював громадський транспорт

У Загребі в рамках першої хвилі виходу з карантину відновили роботу громадського транспорту, на зупинках виникли черги.

Про це повідомляє Dnevnik

«Мешканці Загреба з понеділка (27 квітня - ред.) знову мають можливість користуватися послугами 111 регулярних автобусних ліній. У центрі міста утворилися на зупинках черги. А ось трамвайні лінії будуть відновлювати роботу поступово», - йдеться в повідомленні.

Хорватія виходить із карантину: запрацював громадський транспорт / Фото: Pixell

При цьому непрацюючі зараз трамвайні маршрути замінюють автобусні рейси.

Повідомляється, що під час користування громадським транспортом пасажири мають дотримуватися певних безпекових правил: тримати дистанцію щонайменше в 1 метр, носити маски та дезінфікувати руки перед входом. Самі ж автобуси дезінфікуються тричі на день, регулярно прибираються й провітрюються.

У Загребі з 27 квітня поновили роботу і бібліотеки.

Ці кроки були зроблені в рамках першої хвилі послаблень карантинних обмежень, які Хорватія починає втілювати як і більшість країн Європи.

Станом на 27 квітня в Хорватії загалом підтверджено 2030 випадків зараження COVID-19, 55 людей померли, 1103 одужали.

22 березня – якраз у розпал епідемії коронавірусу - хорватська столиця суттєво постраждала від землетрусу, який пошкодив більшість будівель в історичному центрі міста, постраждали десятки людей.