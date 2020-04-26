У Британії констатують різке зниження смертності від COVID-19

У Великій Британії зафіксували значне зменшення кількості нових випадків смертей від коронавірусу за добу.

Про це повідомляє Sky News.

«У неділю було зареєстровано 413 випадків смерті від коронавірусного захворювання в лікарнях - найменший чисельний показник з минулого місяця», - йдеться в повідомленні.

За словами директора Національної служби охорони здоров'я Стівена Повіса, в країні простежується певна тенденція до зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом. «Це найпомітніше у Лондоні, але я думаю, що ви також можете побачити це у Мідлендсі і в інших областях Великої Британії», - зазначив Повіс.

Він також повідомив, що число пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії також зменшується.

За даними Worldometer, на даний час у Великій Британії зареєстровано 152 840 випадків коронавірусу, з них 20 732 летальні.

Тоді як у світі зафіксовано 2 971 533 випадки зараження коронавірусом, з них 205 929 летальних, 873 868 осіб одужали.