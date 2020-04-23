У Британії число нових заражень COVID-19 стабільне, а кількість померлих зменшується

В Об’єднаному Королівстві спостерігається тенденція до стабілізації кількості нових випадків коронавірусу та до зниження числа померлих пацієнтів.

Про це свідчать дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії.

Так, число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 616 осіб. Вчора померлих було 759, а позавчора – 853.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 138 078. За останню добу виявили 4583 нових випадків і це майже стільки ж, як і напередодні.

Загальна кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 18 738.

А тест на коронавірус здали вже 583 496 британців.

Дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні офіційні урядові дані, надані до 10 квітня.