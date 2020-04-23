У Британії число нових заражень COVID-19 стабільне, а кількість померлих зменшується
Про це свідчать дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії.
Так, число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 616 осіб. Вчора померлих було 759, а позавчора – 853.
Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 138 078. За останню добу виявили 4583 нових випадків і це майже стільки ж, як і напередодні.
Загальна кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 18 738.
А тест на коронавірус здали вже 583 496 британців.
Дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні офіційні урядові дані, надані до 10 квітня.