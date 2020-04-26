Туреччина надала медичну допомогу 54 країнам

У межах боротьби з пандемією коронавірусу 54 країни отримали від Туреччини медичну допомогу – насамперед засоби індивідуального захисту та тест-системи.

Про це повідомив голова управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Туреччина відправила 54 країнам медичні засоби, зокрема комплекти для тестування та витратні матеріали: маски й рукавички. У цей важкий час Туреччина взяла на себе гуманітарну відповідальність стосовно багатьох країн та союзників», - заявив Алтун.

Він також поінформував, що найближчим часом у серійне виробництво буде запущено апарат ШВЛ Sahra. Окрім того, у місяць Рамадан держава підтримає громадян додатковим пакетом допомоги обсягом 176 млн турецьких лір ($25,5 млн). Ба більше, усі турки отримають додатковий 1 Гб інтернету, аби мати змогу привітати близьких зі святом.

Читайте також: Туреччина запроваджує заходи для збереження міжнародної торгівлі в умовах пандемії

Як повідомлялося, Туреччина почала евакуацію з закордону 25 тисяч своїх громадян, аби вони могли провести місяць Рамадан з рідними та близькими.