Туреччина запроваджує заходи для збереження міжнародної торгівлі в умовах пандемії

Посольство Туреччини в Україні надіслало пропозиції Міністерства торгівлі Туреччини щодо карантинних заходів, які були запроваджені або передбачається імплементувати на кордонах з cусідніми країнами.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, Турецька сторона поінформувала про встановлення безконтактних «буферних зон» для вантажних автомобільних та залізничних перевезень, у тому числі на кордонах з Болгарією (пункт перетину кордону Капикуле/Kapikule), Іраком (пункт перетину кордону Хабур/Habur) та Іраном (пункт перетину кордону Капикой/Kapıköy).

"У «буферних зонах» можливо змінити вантажівки, контейнери та водіїв, також у них здійснюється дезінфекція контейнерів та вантажівок. Такі процедури дозволяють іноземним компаніям-перевізникам уникнути необхідного 14-денного карантину для вантажівок, контейнерів та водіїв", - зазначається в повідомленні.

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Крім цього, за інформацією Міністерства торгівлі Туреччини, вживаються заходи, спрямовані на скорочення часу очікування у пунктах перетину кордону, такі як видача обов’язкових медичних анкет для водіїв, які можна отримати на болгарській частині території при наближенні до відповідного пункту перетину кордону.

Турецька сторона також повідомила про зусилля щодо підтримання вантажного залізничного сполучення на європейському напрямку між пунктами сполучення Пловдів-Черкезкей (запущено додатковий потяг) та між турецькими пунктами сполучення Халкалі-Капикуле з подальшим перетином болгарського кордону (розглядається можливість запустити додатковий потяг за доцільності).

За свідченням Турецької сторони, цей комплекс заходів дозволяє зберегти безперервність потоків міжнародної торгівлі й водночас запобігти ризику зараження коронавірусною інфекцією.