Трамп оприлюднив дані вчених - коронавірус вразливий до ультрафіолету та тепла

Коронавірус швидше гине під впливом тепла, сонячних променів та вологи.

Про таке свідчать дані американських вчених, дослідження яких представили у Білому домі, пише Washington Post.

"Президент Трамп та віцепрезидент Пенс оприлюднили нові лабораторні дані, що свідчать про імовірне уповільнення поширення нового коронавірусу протягом літніх місяців завдяки тому, що вірус не любить ультрафіолетові промені, а також тепло та вологу", - йдеться у повідомленні.

Результати дослідження підтверджують гіпотези науковців з усього світу, що коронавірус, як і інші віруси, вразливий до сонячного світла та теплоти.

Видання додає, що в середньому період “напіврозпаду” коронавірусу складає 18 годин.

“Якщо ви почнете з тисячі частинок вірусу, то через 18 годин їх кількість знизиться до 500, через 18 годин після цього знизиться до 250, і так далі, і так далі”, - пояснив виконувач обов'язків секретаря науки та технологій Департаменту внутрішньої безпеки США Вільям Браян.

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Водночас, за даними вчених, процес “напіврозпаду” вірусу можна знизити з 18 годин до майже 1,5 хвилини, якщо поступово підвищувати температуру та додати ультрафіолет.

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.