Fridays For Future: в онлайн-демонстрації взяли участь майже 215 тисяч німців

Fridays For Future: в онлайн-демонстрації взяли участь майже 215 тисяч німців

Фото, відео
Укрінформ
Всесвітній екологічний рух Fridays For Future вирішив не відмовлятися від проведення демонстрації 24 квітня і провів її онлайн.

До заходу долучилося близько 20 країн. У деяких містах, як-от у Берліні, було організовано цілком реальну художню акцію, хоча й без участі людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На величезному трав’яному полі між Бундестагом і відомством канцлера активісти – 20 осіб - виклали (з дотриманням усіх гігієнічних норм) величезний напис Fight every crisis (Побороти будь-яку кризу) і кілька тисяч саморобних плакатів, які надіслали до столиці близько 70 груп прибічників руху з усієї Німеччини.

Fridays for Future у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

У гаслах була присутня і тематика пандемії: "Корона довела: це працює" (мається на увазі, що повітря стало значно чистішим через зупинку промисловості), "Зміна клімату смертельніша за коронавірус", "Кліматична криза, пандемія… Переможемо разом!" тощо.

Модератори трансляції "Мережева стратегія за клімат" стверджують, що живу трансляцію акції в інтернеті на території Німеччини подивилися майже 215 тисяч людей. 

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