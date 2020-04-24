Fridays For Future: в онлайн-демонстрації взяли участь майже 215 тисяч німців

Всесвітній екологічний рух Fridays For Future вирішив не відмовлятися від проведення демонстрації 24 квітня і провів її онлайн.

До заходу долучилося близько 20 країн. У деяких містах, як-от у Берліні, було організовано цілком реальну художню акцію, хоча й без участі людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На величезному трав’яному полі між Бундестагом і відомством канцлера активісти – 20 осіб - виклали (з дотриманням усіх гігієнічних норм) величезний напис Fight every crisis (Побороти будь-яку кризу) і кілька тисяч саморобних плакатів, які надіслали до столиці близько 70 груп прибічників руху з усієї Німеччини.

Fridays for Future у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

У гаслах була присутня і тематика пандемії: "Корона довела: це працює" (мається на увазі, що повітря стало значно чистішим через зупинку промисловості), "Зміна клімату смертельніша за коронавірус", "Кліматична криза, пандемія… Переможемо разом!" тощо.

UPDATE: Wir haben 214k kumulierte Livestream-Views! Damit haben wir heute mit dem #NetzstreikFürsKlima die größte Online-Demo jemals veranstaltet. Zusätzlich fordern wir mit 87k Teilnehmer*innen auf der Streikkarte, 40k Tweets unter den Hashtags & 15k Schildern #FightEveryCrisis! pic.twitter.com/4ks7HPPSKS — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) April 24, 2020

Модератори трансляції "Мережева стратегія за клімат" стверджують, що живу трансляцію акції в інтернеті на території Німеччини подивилися майже 215 тисяч людей.