Трюдо вже передбачає дефіцит вакцин від COVID-19 у світі

Після створення ефективної вакцини від COVID-19 у світі розпочнеться жорстка конкуренція за можливість здобути її.

Таку думку під час пресконференції в Оттаві висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щойно буде створено вакцину - в Канаді чи деінде - з’явиться потреба у її виготовленні і та сама напруга роздобути її по всьому світу, що зараз відчувається стосовно придбання індивідуальних засобів захисту", - сказав Трюдо.

За його словами, передбачаючи це уряд Канади вже інвестує у розширення можливостей виготовлення вакцин на території Канади.

Читайте також: У Швейцарії хочуть уже в жовтні почати вакцинацію від коронавірусу

"Саме тому частина виділених нами коштів буде використана на створення можливості розробки та масового виробництва вакцини тут, у Канаді", - запевнив прем’єр-міністр.

Він також відзначив активну міжнародну співпрацю у питанні розробки вакцини від COVID-19.

"Ми розуміємо, що розробка вакцини - це дуже важливий крок. Саме тому видатні вчені працюють по всій країні у координації із міжнародною спільнотою, оскільки всі докладають зусиль до цього", - підсумував глава уряду.

Раніше Джастін Трюдо оголосив про виділення Канадою понад 800 млн дол. США на Національну медично-дослідницьку стратегію із боротьби з COVID-19, що має три складові: розробка вакцини й іншого лікування, підтримка клінічних випробувань та розширення тестування й моделювання.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press