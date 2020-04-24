ПАР з 1 травня почне послаблювати карантин

Уряд Південної Африки з 1 травня має намір поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені для стримування коронавірусу.

Про це заявив президент республіки Сіріл Рамафоса, повідомляє AFP.

«П'ятитижневе блокування Південної Африки на тлі коронавірусу буде поступово послаблюватися», - йдеться в повідомленні.

Уряд має намір знайти баланс між захистом людей і наданням їм можливості «заробляти на життя».

Послаблення карантинних заходів буде проходити поступово з 1 травня. Уряд буде використовувати стратегію з поправкою на ризик, за допомогою якої буде застосовувати «усвідомлений і обережний підхід до послаблення поточних обмежень блокування».

«Хоча загальнонаціональне блокування, ймовірно, є найефективнішим засобом стримування поширення вірусу, його не можна підтримувати безкінечно», - сказав Рамафоса.

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27 березня з метою боротьби з поширенням коронавірусу в ПАР президент Рамафоса запровадив суворі заходи з обмеження пересування, відповідно до яких людям дозволялося залишати свої будинки тільки для походів за продуктами, фармацевтичними препаратами та медобслуговування.

Станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 особа загинула.