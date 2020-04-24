ПАР з 1 травня почне послаблювати карантин
Про це заявив президент республіки Сіріл Рамафоса, повідомляє AFP.
«П'ятитижневе блокування Південної Африки на тлі коронавірусу буде поступово послаблюватися», - йдеться в повідомленні.
Уряд має намір знайти баланс між захистом людей і наданням їм можливості «заробляти на життя».
Послаблення карантинних заходів буде проходити поступово з 1 травня. Уряд буде використовувати стратегію з поправкою на ризик, за допомогою якої буде застосовувати «усвідомлений і обережний підхід до послаблення поточних обмежень блокування».
«Хоча загальнонаціональне блокування, ймовірно, є найефективнішим засобом стримування поширення вірусу, його не можна підтримувати безкінечно», - сказав Рамафоса.
27 березня з метою боротьби з поширенням коронавірусу в ПАР президент Рамафоса запровадив суворі заходи з обмеження пересування, відповідно до яких людям дозволялося залишати свої будинки тільки для походів за продуктами, фармацевтичними препаратами та медобслуговування.
Станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 особа загинула.