У ПАР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про це журналістам заявив міністр охорони здоров’я країни Звелі Мкхізе, повідомляє News24.

"Пацієнт — 38-річний чоловік, який подорожував по Італії з дружиною. Вони входили до групи з 10 осіб, повернулися до Південної Африки 1 березня", - заявив міністр.

Чоловік звернувся до терапевта 3 березня з симптомами лихоманки, головним болем і кашлем та болем у горлі.

Хворий та лікар, який ним займався, самоізолювалися.

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Медики встановлюють тих, з ким ще контактував заражений.

ПАР стала третьою країною Африки на південь від Сахари, де підтверджені подібні випадки захворювання. До цього були зафіксовані випадки зараження в Нігерії і Сенегалі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Фото: АА