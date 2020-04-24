В Іспанії - найнижча смертність від коронавірусу за місяць

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години становить 367 людей, що є найнижчим показником з 21 березня.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на МОЗ країни.

«Кількість щоденно загиблих від коронавірусу в Іспанії становить у п’ятницю 367 осіб», - йдеться у повідомленні.

Це є найнижчим показником з 21 березня, коли в країні було зареєстровано 324 летальних від COVID-19 випадків.

Вчора ще повідомлялося про 440 загиблих за минулі 24 години.

За даними МОЗ, нині в Іспанії вже 22 524 людей загинуло від хвороби COVID-19.

Загалом в країні 219 764 зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус. Проте 92 335 людей вже вилікувалися.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 745 469 випадків коронавірусу, зокрема 755 462 особи одужали і 191 791 загинув.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS