В Іспанії - найнижча смертність від коронавірусу за місяць
Укрінформ
Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години становить 367 людей, що є найнижчим показником з 21 березня.
Про це повідомляє El Pais з посиланням на МОЗ країни.
«Кількість щоденно загиблих від коронавірусу в Іспанії становить у п’ятницю 367 осіб», - йдеться у повідомленні.
Це є найнижчим показником з 21 березня, коли в країні було зареєстровано 324 летальних від COVID-19 випадків.
Вчора ще повідомлялося про 440 загиблих за минулі 24 години.
За даними МОЗ, нині в Іспанії вже 22 524 людей загинуло від хвороби COVID-19.
Загалом в країні 219 764 зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус. Проте 92 335 людей вже вилікувалися.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 745 469 випадків коронавірусу, зокрема 755 462 особи одужали і 191 791 загинув.
Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS