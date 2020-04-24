Джонсон хоче вже у понеділок повернутися до роботи

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який перехворів на коронавірус, повернеться до виконання своїх обов'язків з 27 квітня.

Про це повідомляє Daily Telegraph.

«Борис Джонсон планує повернутися... вже в понеділок (27 квітня - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Джонсон доручив своїм помічникам організувати індивідуальні зустрічі з міністрами, щоб увійти в курс справ.

Як зазначає видання, прем'єр повернеться в «критичний час, коли країна більше місяця перебуває в закритому стані, і міністри покладаються на нього, щоб надати нового імпульсу планам стратегії з виходу» Великобританії з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні після інтенсивної терапії через COVID-19.

Фото: АА