Віцепрем’єр Іспанії подолала коронавірус і повертається до роботи

Віцепрем’єр-міністр Іспанії Кармен Кальво оголосила у вівторок, що подолала коронавірус і повертається до роботи.

Про це повідомляє El Pais.

«Одна з віцепрем'єр-міністрів Іспанії Кармен Кальво повідомила у Twitter, що одужала після COVID-19 і повернеться до роботи», - йдеться у повідомленні.

Кальво була однією із високопоставлених іспанських політиків, у якої діагностували коронавірус. Захворіли також міністр з питань рівності Ірене Монтеро, міністр територіальної політики Кароліна Даріас та голова правої національно-консервативної партії «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль.

Читайте також: Бориса Джонсона виписали з лікарні

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня у віцепрем'єр-міністра Іспанії 62-річна Кармен Кальво підтвердилося коронавірусне захворювання COVID-19, її ушпиталили.

В Іспанії від коронавірусу вже померло 18 065 людей.

Фото: JOSE LUIS ROCA