У Туреччині за добу одужали понад 2 тисячі осіб

За підсумками минулої доби в Туреччині одужало понад 2 тисяч пацієнтів, загальна кількість одужалих досягла 18 491. За добу виявлено 3 116 випадків інфікування, загалом кількість інфікованих - 101 790.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Сьогодні ми кращі, ніж вчора. На разі загалом зроблено 791 906 тестів. По кожному з випадків вже отримано результат або триває дослідження. Обстеження за кожним з діагнозів було зроблено або триває. Отримання висновку є обов'язковим", - повідомив міністр.

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Нагадаємо: за минулу добу в Туреччині одужали 2014 пацієнтів, 115 людей померли, було проведено 40962 тестів. Загалом одужало 18491 людина, померли 2491, усього тестів 791 906.

У реанімації зараз перебуває 1816 людей, інтубованих 982.