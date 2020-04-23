Чому Туреччина за кількістю інфікованих обійшла Китай

Чи насправді це настільки загрозливо, і чи взагалі тут зважають на китайський досвід

У країні, де загальна кількість населення близько 82 млн, уже проведено більш як 750 тисяч тестів (за грубим підрахунком – один на 109 людей), їх щоденна кількість – близько 40 тисяч. Нині територіально майже половина країни на жорсткому 4-денному карантині, мета якого – упередити поширення COVID-19, у тому числі з огляду на велику спокусу вийти на вулицю саме сьогодні – в день одного з найбільш улюблених турками державних свят.

СТАТИСТИКА: ДОВІРЯЙ І ПЕРЕВІРЯЙ

Офіційно в Китаї 82798 випадків, у Туреччині – 98674. Новина ця не настільки негативна, як може здатися на перший погляд. Навпаки, дає підстави для стриманого оптимізму. Адже тактика дій, яку було обрано в Туреччині для подолання коронавірусу – це якраз масове проведення тестів, виявлення інфікованих та лікування на тих етапах, коли стан пацієнтів ще не є критичним. Відповідно, чим більша кількість проведених тестів – тим більше виявлених випадків і необхідність лікування. Паралельно з численними тестами проводиться підвищення ефективності лікування та скорочення термінів перебування пацієнтів у лікарнях. При легких випадках інфіковані залишаються під наглядом лікарів вдома, що також дає змогу розумно використовувати потенціал медичних закладів.

Трохи точних цифр. За підсумками минулої доби в Туреччині проведено 37535 тестів, з них 3083 дали позитивний результат. Одужало 1559 пацієнтів, померли 117. За весь період проведено більш як 750944 тести, виявлено 98674 випадки інфікування. Загалом одужало 16477, померло – 2376.

Показники інших країн у ТОП – 10 за кількістю виявлених випадків інфікування World Meters станом на 14.00 сьогодні:

*Україна – 7170 випадків – 39 місце.

За кількістю проведених тестів Туреччина також у топ-10, на 7-му місці. По Китаю цей статистичний показник взагалі відсутній – його офіційно не надавали. За рівнем смертності Туреччина до першої десятки не входить, посідає 12-те місце. За кількістю померлих на мільйон населення – взагалі на 36-му місці. За кількістю тих, хто одужав, знову ж таки входить в десятку перших – на 10 місці.

Ще один важливий показник – це співвідношення між кількістю виявлених випадків та кількістю померлих пацієнтів. З топ-10 за кількістю заражених найвищий показник смертності у Великій Британії – 13,53%, один з найнижчих у Туреччині – 2,41%. У Китаї цей показник 5,59%, в США – 5,62%, Іспанії – 10,4%, Італії – 13,39%, ФРН – 3,53%, Франції – 13,34%, Ірані – 6,29%. У РФ офіційно визнано 555 смертей з 62773 виявлених випадків, це 0,88%. Показник в Україні – 2,61% (187 померлих з 7170 виявлених випадків).

Загалом порівняння ситуації з COVID-19 у різних країнах на основі статистичних даних – досить непросте завдання. Зокрема, через різний метод оцінювання та різний підхід до проведення тестування. Також важливо відслідковувати динаміку, а не лише оперувати цифрами. На показники впливає й ефективність самого обліку та відкритість його оприлюднення. Так, Туреччина здійснює облік за власними програмами, що використовують в МОЗ, куди стікаються дані з лікарень, які визначені для прийому хворих на коронавірус, з близько півсотні лабораторій, які проводять тестування, і т.д. Цими програмами вона вже поділилася, в тому числі з ВООЗ, де вони були схвально оцінені.

ПРОТИСТОЯННЯ ВЛАДИ Й ОПОЗИЦІЇ У КОРОНАКРИЗУ

Кілька днів тому газета New York Times опублікувала критичну статтю, в який звинуватила керівництво держави в приховуванні кількості смертей, зокрема в Стамбулі, маніпулюванні статистичними даними, веденні пропагандистської компанії, запізненні з вжиттям заходів протидії розповсюдженню коронавірусу, арештах через розповсюдження інформації про COVID-19 у соцмережах. Особисто турецькому президенту закидають кроки до посилення влади на фоні пандемії, розправу з політичними опонентами та протидію їхнім крокам у боротьбі з коронавірусом, зокрема йдеться про мера Стамбула Екрема Імамоглу, представника опозиції. Він наполягає на введенні в місті надзвичайного стану, але цю ідею керівництво держави не підтримує. Окрім того мер найбільшого міста в країні, якого вважають головним суперником нинішнього президента на наступних перегонах, звинувачує чинного главу держави у протидії оголошеному збору коштів для боротьби з пандемією, арешті рахунків та початку власної подібної кампанії.

Екрем Імамоглу

Наскільки активна комунікація Імамоглу та Ердогана у питанні боротьби з коронавірусом і чи взагалі вона існує – важко сказати. З останніх позитивних для майже 16-мільйонного мегаполіса новин – відкриття лікарні на 2682 ліжок, яка після повного введення в експлуатацію матиме найбільше в Європі відділення інтенсивної терапії, забезпечення найновітнішим обладнанням, де всі ліжка можна перетворити на ліжка інтенсивної терапії. В умовах коронавірусу – дуже актуально.

ПІДХІД ДЕРЖАВИ: ОПОРА НА ВЛАСНІ СИЛИ

Туреччина, не лише в умовах світової пандемії, а й у звичайні небуремні для світу часи, керується дуже розумним гаслом: власні потреби забезпечуємо власними силами. Це стосується більшості сфер – від легкої та харчової промисловості до більш технологічних: оборонки, будівництва, машинобудування. В деяких сферах це забезпечується на 100%, в деяких відсоток нижчий, але підхід завжди один і той самий: власне виробництво дає змогу створити робочі місця, отримати продукцію по адекватній ціні для власних потреб, а надлишки відправити на експорт чи як допомогу.

Фото: АА

В умовах пандемії це правило також діє. Власний тест на визначення коронавірусу, розробка вакцини (на етапі випробування на тваринах), налагодження власного виробництва дихальних апаратів, виробництво засобів захисту та виробничих ліній для цього, а також будівництво нових та прискорене завершення будівництва вже початих лікарень. Допомогу від Туреччини на рівні держави вже отримали Італія, Іспанія, Велика Британія, балканські та інші країни. Йде процес щодо отримання допомоги й Україною, як гуманітарної, так і із закупівлі необхідного.

З найбільш відчутних заходів із підтримки населення державою – роздача та відправка поштою безкоштовних масок, дезінфікуючих засобів, визначення лікування від коронавірусу безкоштовним для всіх категорій громадян, доступні кредити та можливість реструктуризації вже існуючих. Для захисту малого, середнього та великого бізнесу розроблені окремі пакети підтримки. Туреччина виділила 15 млрд доларів США на підтримку бізнесу.

Загалом, перебуваючи в країні, можу поділитися своїм враженням: Туреччина справляється з викликом і вживає ефективних заходів. Відношу себе до прихильників жорстких карантинних заходів та не вважаю перебування вдома обмеженням прав чи свобод. Тим більше за умови, що сервіси доставки працюють тут бездоганно, а зменшення контактів швидше поверне нас до роботи й звичного життя.

НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ: КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА ВЖЕ НЕ ВИКЛИКАЄ ПАНІКИ

Перші введення обмежень по пересуванню в Туреччині стосувалися літніх людей – приблизно місяць тому всім, хто старше 65 років було заборонено виходити на вулицю. Доставку продуктів, пенсії та товарів першої необхідності взяли на себе соціальні служби, волонтери та навіть правоохоронці. Але це, будемо відверті, на перших порах не мало особливого ефекту. Літні люди прагнули жити за раніше встановленим графіком та ходити в магазини, на прогулянки, збиратися з родичами та сусідами.

Тут слід пояснити, турки – це нація з дуже високим рівнем соціалізації. Тісне спілкування між родичами кількох поколінь, часті відвідування дідусів-бабусь, батьків є проявом поваги, багатогодинні посиденьки за чаєм – звична справа для всіх від найменших до найстарших. Відмовитися одразу не вдалося. І якщо літніх людей попервах поліція попереджала, а з часом почала штрафувати, то молодь не зважала й продовжувала вести звичний спосіб життя. Тому наступним етапом стала заборона виходити з дому для всіх, хто молодше 20 років. На той час навчання в школах було дистанційним, для державних навчальних закладів – на національній платформі при Міносвіти, для приватних – на власних платформах.

Фото: АА

І якщо в робочі дні більшість працює та вчиться віддалено, а частина все ж йде на роботу, не вештаючись без особливої потреби, то на вихідні бажання спілкуватися та насолоджуватися приходом весни, шопінгом часто перемагало. Отож, в позаминулі вихідні в 31-й провінції країни, де найбільша кількість інфікованих, було введено комендантську годину. Про неї оголосили за кілька годин до початку, що призвело до паніки та скупчення людей, особливо в продуктових магазинах. Критика та гнів, які вилилися на голову міністра внутрішніх справ за таке рішення, призвела до того, що він подав у відставку. Про неї Сулейман Сойлу повідомив у Твіттері, написавши, що залишає свій пост, але у вжитих заходах впевнений, бо вони на благо країни та народу. Президент відставку міністра не прийняв.

На наступні вихідні комендантська година була встановлена знову, а продуктового ажіотажу вже не спостерігалося. На цьому тижні карантин у 31-й провінції введено і на 23 квітня – день державного свята, і на наступні три дні, до понеділка. Міжміське сполучення лишається припиненим, виїзд та в’їзд у населені пункти – за спеціальними дозволами та з перевіркою стану здоров’я. Частина населених пунктів, де зафіксовано спалахи, залишаються повністю закритими та оточені правоохоронцями – для локалізації.

Фото: АА

Про те, наскільки готові громадяни залишатися вдома, можна говорити з впевненістю саме сьогодні, коли країна відзначає одне з найулюбленіших державних свят – свято Національного суверенітету та День захисту дітей. Традиційно сьогодні мала б проводитися безліч масових заходів, зокрема за участю дітей. Натомість у 31-й провінції введено комендантську годину із повною забороною виходу з дому до опівночі понеділка, інші території також дотримуються (дещо слабших) карантинних обмежень.

Турки не впадають у відчай з цього приводу: влаштовують домашні концерти, відправляють сотні тисяч відео з привітаннями для демонстрації по телебаченню. Цей рік не став винятком для прикрашання вулиць, будинків, вікон та балконів прапорами, навпаки навіть ті, хто обмежувався раніше вивішуванням прапора, цього року проявили фантазію та перетворили свої вікна на святкові інсталяції.

Країна демонструє єдність, святкуючи вдома і онлайн. Школярі, як і вся країна, з самого ранку, вдягнувшись святково, стали перед екранами телевізорів та гаджетів. О 10.30 країна заспівала гімн. Привітав Туреччину зі святом і Google, зобразивши на заставці пошукової системи дітей та турецький прапор.

Святкує сьогодні, в оточенні численних онуків та правнуків й 107-річна Хавахан Караденіз, яка минулого тижня виписалася з лікарні, одужавши від коронавірусу, та стала своєрідним символом перемоги для майже 98,7 тисяч інфікованих по всій країні.

Фото: АА

Цього тижня, за прогнозом МОЗ, країна може досягти та пройти пік інфікування COVID-19. У державі, яка чекала цього року 60 млн туристів, від пандемії страждає не лише туристична сфера – вся економіка очікує повернення до хай і не допандемійного стану, але полегшення карантинних та інших обмежувальних заходів.

Ольга Будник, Анкара