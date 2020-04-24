Канада посилить законодавство щодо володіння зброєю

Уряд Канади має намір найближчим часом зробити більш жорстким національне законодавство щодо володіння зброєю.

Про це під час прес-конференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується законодавства про контроль зброї, то ми прийняли тверде зобов'язання швидко рухатися в цьому питанні. Ми були в кроці від винесення законодавства на розгляд парламенту перед тим, як у його роботі було оголошено перерву через COVID-19. Тепер ми шукаємо правильний час і спосіб втілити це", - сказав Трюдо.

Він додав, що першим законопроєктом, ймовірно, буде повна заборона володіння наступальною зброєю.

"Ми й далі будемо думати над тим, як забезпечити безпеку канадців у різних населених пунктах, власних будинках і по всій країні", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, недавня кривава стрілянина в провінції Нова Шотландія стала ще одним нагадуванням про важливість суворого контролю за вогнепальною зброєю.

"Трагедія в Новій Шотландії звертає увагу, наскільки важливо посилювати контроль за зброєю в цій країні, і ми зробимо це в належний час", - зазначив Трюдо.

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Як повідомлялося, в результаті влаштованої нападникам стрілянини у кількох населених пунктах канадської провінції Нова Шотландія минулими вихідними загинули 23 людини. Інформація про те, якою саме володів зброєю нападник, поки не розкривається.

Зміцнення національного законодавства про вогнепальну зброю було однією з обіцянок Джастіна Трюдо під час торішніх виборів.