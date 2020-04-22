Стрілянина у Канаді: кількість жертв зросла до 22

Унаслідок найкривавішої стрілянини в історії Канади, що сталася у провінції Нова Шотландія, загинули вже 22 особи.

Про це у Facebook інформує Королівська канадська кінна поліція, яка веде розслідування.

“Ми вважаємо, що жертв було 22, у тому числі одна 17-річна особа. Решта - дорослі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрім цього, двоє людей, у тому числі один поліцейський, дістали поранення й перебувають у лікарні.

Правоохоронці також підтвердили, що злочинець помер від ран, отриманих у перестрілці з поліцією.

Тіла жертв виявили у 16 локаціях п’яти населених пунктів у радіусі 50 км від місця першого нападу. Саме цим пояснюється зростання кількості загиблих.

У поліції додали, що деякі жертви були знайомі зі стрільцем, однак більше інформації на цю тему розголошувати не будуть, аби забезпечити приватність родичів загиблих.

Як повідомлялося, стрілянина у Новій Шотландії стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного 1989 року в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада запровадила ретельну перевірку всіх охочих придбати вогнепальну зброю та заборонила володіння її скорострільними видами.