Кривава драма у Канаді: стрілець керував двома стоматклініками

Чоловік, який відкрив стрілянину в канадській провінції Нова Шотландія, керував двома стоматологічними клініками в Дартмуті і Галіфаксі, захоплювався зброєю і скуповував старі поліцейські машини на аукціонах.

Про це пише АР.

Габріел Вортман жив у Портапіку, де сталися перші вбивства, і в Галіфаксі.

Один з його клієнтів розповів, що на аукціонах Вортман купував старі поліцейські авто. Сусіди повідомили, що у нього були проблеми з алкоголем, а через пандемію COVID-19 його бізнес закрився. У той же час у поліції будуть розслідувати, чи має напад якийсь стосунок до пандемії коронавірусу, адже поки не знайдено жодного зв'язку.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

У поліції вважають, що злочинець спочатку вбивав знайомих, а після став розстрілювати випадкових людей.

Один із знайомих Вортмана повідомив The Globe and Mail, що той намагався напасти на нього, але вдалося сховатися. Читайте також: Зеленський висловив співчуття Канаді через криваву стрілянину «Він не вбивав своїх ворогів, він вбивав своїх друзів», - розповів чоловік, не називаючи імені. Видання також пише, що злочинець в образі офіцера зупинив на шосе автомобіль і застрелив людей його пасажирів. Мотив нападника поки що невідомий, але учасники розслідування сумніваються, що справа пов'язана з тероризмом. У поліції вважають, що Вортман діяв один.

Those who knew Gabriel Wortman stunned by news of deadly Portapique shooting spree https://t.co/XE3pN67piK pic.twitter.com/369i9slvwc — The Chronicle Herald (@chronicleherald) April 19, 2020

У поліції також допускають, що загиблих може бути більше. Серед них - співробітниця поляції Хайді Стівенсон и вчителька Ліза Маккаллі. Відомо, що поранені щонайменше двоє людей, в тому числі офіцер поліції.

Statement from Nova Scotia RCMP Commanding Officer, Assistant Commissioner Lee Bergerman https://t.co/mV9IcRqe2B pic.twitter.com/yRaL8F8EdS — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Близько 22 години 18 квітня 51-річний стоматолог Гебріел Уортман, одягнений в форму поліції, застрелив кілька людей в невеликому місті Портапік (100 кілометрів від Галіфакса, адміністративного центру провінції). Поліцейські знайшли тіла загиблих в одному з будинків і біля нього. За даними поліції, це була перша сцена вбивства, за якою послідували ще кілька нападів - вони були здійснені на відстані не менше 50 кілометрів один від одного.

Злочин стався в селищі Шубенакаді, сказали у поліції. Очевидці розповіли, що бачили там палаючу поліцейську машину. Жителі провінції також повідомили, що в кількох будинках сталися пожежі. За словами очевидців, Вортман підпалив свій будинок та кілька інших будівель, а потім відкрив вогонь по людям, які вибігага на вулицю.

Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного в 1989 році в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада ввела ретельну перевірку всіх бажаючих придбати вогнепальну зброю і заборонила володіння її скорострільними видами. Поліція шукала підозрюваного 14 годин. Місцевих жителів закликали залишатися у будинках і тримати двері замкненими, а також уникати районів, де був помічений Гебріель Вортман. У поліції відзначали, що злочинець одягнений в форму Королівської канадської кінної поліції і їздить на автомобілі, що нагадує поліцейську машину, але не працює поліцейським. Тікаючи від переслідування, Вортман змінив один автомобіль на інший. Близько полудня 19 квітня поліція повідомила, що затримала підозрюваного на швидкісному шосе в районі автозаправної станції в Енфілді (35 кілометрів від Галіфакса), а через кілька годин оголосила, що той загинув в перестрілці з поліцейськими.

фото: The Canadian press