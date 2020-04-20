Кривава драма у Канаді: стрілець керував двома стоматклініками
Укрінформ
Чоловік, який відкрив стрілянину в канадській провінції Нова Шотландія, керував двома стоматологічними клініками в Дартмуті і Галіфаксі, захоплювався зброєю і скуповував старі поліцейські машини на аукціонах.
Габріел Вортман жив у Портапіку, де сталися перші вбивства, і в Галіфаксі.
Один з його клієнтів розповів, що на аукціонах Вортман купував старі поліцейські авто. Сусіди повідомили, що у нього були проблеми з алкоголем, а через пандемію COVID-19 його бізнес закрився. У той же час у поліції будуть розслідувати, чи має напад якийсь стосунок до пандемії коронавірусу, адже поки не знайдено жодного зв'язку.
У поліції вважають, що злочинець спочатку вбивав знайомих, а після став розстрілювати випадкових людей.
Один із знайомих Вортмана повідомив The Globe and Mail, що той намагався напасти на нього, але вдалося сховатися.
«Він не вбивав своїх ворогів, він вбивав своїх друзів», - розповів чоловік, не називаючи імені. Видання також пише, що злочинець в образі офіцера зупинив на шосе автомобіль і застрелив людей його пасажирів. Мотив нападника поки що невідомий, але учасники розслідування сумніваються, що справа пов'язана з тероризмом. У поліції вважають, що Вортман діяв один.
Близько 22 години 18 квітня 51-річний стоматолог Гебріел Уортман, одягнений в форму поліції, застрелив кілька людей в невеликому місті Портапік (100 кілометрів від Галіфакса, адміністративного центру провінції). Поліцейські знайшли тіла загиблих в одному з будинків і біля нього. За даними поліції, це була перша сцена вбивства, за якою послідували ще кілька нападів - вони були здійснені на відстані не менше 50 кілометрів один від одного.
Злочин стався в селищі Шубенакаді, сказали у поліції. Очевидці розповіли, що бачили там палаючу поліцейську машину. Жителі провінції також повідомили, що в кількох будинках сталися пожежі. За словами очевидців, Вортман підпалив свій будинок та кілька інших будівель, а потім відкрив вогонь по людям, які вибігага на вулицю.
Поліція шукала підозрюваного 14 годин. Місцевих жителів закликали залишатися у будинках і тримати двері замкненими, а також уникати районів, де був помічений Гебріель Вортман. У поліції відзначали, що злочинець одягнений в форму Королівської канадської кінної поліції і їздить на автомобілі, що нагадує поліцейську машину, але не працює поліцейським. Тікаючи від переслідування, Вортман змінив один автомобіль на інший. Близько полудня 19 квітня поліція повідомила, що затримала підозрюваного на швидкісному шосе в районі автозаправної станції в Енфілді (35 кілометрів від Галіфакса), а через кілька годин оголосила, що той загинув в перестрілці з поліцейськими.
Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного в 1989 році в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада ввела ретельну перевірку всіх бажаючих придбати вогнепальну зброю і заборонила володіння її скорострільними видами.