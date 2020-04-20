Зеленський висловив співчуття Канаді через криваву стрілянину

Президент Україні Володимир Зеленський висловив співчуття прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо з приводу розстрілу 16 жителів Канади 51-річним зловмисником.

Про це глава Української держави написав у Twitter.

"Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок стрілянини на сході Канади у провінції Нова Шотландія загинуло 16 людей. Стрільцем виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман. Після тривалого переслідування Вортмана було заблоковано за 30 км від Галіфаксу. Подробиці його затримання й загибелі наразі невідомі.