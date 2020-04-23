В Італії зафіксували рекордну кількість одужань від COVID-19

В Італії протягом останньої доби кількість пацієнтів, які одужали після коронавірусу, зросла на 3033 особи.

Це рекордна кількість випадків одужань з початку епідемії в країні, повідомляє агенція ANSA.

"В Італії з початку пандемії коронавірусу одужало 57 576 осіб, протягом останньої доби їх кількість зросла на 3033 особи. Це найбільша кількість тих, хто одужав, з початку епідемії", - поінформували у Службі цивільного захисту Італії.

Як зазначається, вчора, 22 квітня, кількість пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу, становила 2 943.

Падіння кількості активних хворих на коронавірусну хворобу в Італії триває четвертий день поспіль. Наразі 106 848 пацієнтів перебувають на лікуванні, це на 851-го менше, ніж вчора.

Нині в Італії нараховується 25 549 летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу, протягом останньої доби зафіксували 464 смерті.

Понад мільйон італійців перевірили на наявність коронавірусу. За даними Служби цивільного захисту, на сьогодні загальна кількість проведених тестів становить 1 579 909.Згідно з даними Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії на сьогодні становить 189 973.