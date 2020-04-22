Лівійський конфлікт: у Меркель погодили участь 300 солдатів в операції IRINI

Уряд ФРН на засіданні 22 квітня погодив участь 300 солдатів Бундесверу в операції ЄС IRINI.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд схвалив сьогодні участь у місії EUNAVFOR MED IRINI збройних німецьких підрозділів у максимальній кількості 300 солдатів до 30 квітня 2021 року", - повідомив Зайберт.

Він додав, що це рішення ще має затвердити Бундестаг.

Планується, що на першому етапі солдати Бундесверу зможуть брати участь у проведенні розвідки в Середземному морі та в керуванні операцією. З серпня планується задіяти німецькі морські сили.

Головним завданням місії є забезпечення виконання ембарго на постачання зброї Лівії на виконання рішення Берлінської конференції, а також стабілізація цієї країни в цілому. Окрім того, операція має зробити внесок у запобігання нелегальному вивезенню лівійської нафти та продуктів з неї, а також перешкоджати незаконному перевезенню людей. Учасники місії IRINI будуть допомагати й у становленні лівійських прикордонних служб та ВМС.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас напередодні висловив переконання, що ця місія може зробити внесок у те, щоб збройне ембарго виконувалося набагато краще.

Між тим, німецьке видання Bild стверджує з посиланням на обізнані джерела, що російська приватна армія "ПМК Вагнер" розпочала на півдні та сході Сирії безпрецедентну кампанію з набору та підготовки сирійських бойовиків для перекидання в Лівію. У громадянській війні в Лівії вони мають боротися на стороні генерала Халіфи Хафтара, щоб допомогти йому здобути перемогу та "умиротворити" країну в дусі російського керівництва, йдеться й статті.

Автори зазначають, що найманцям "від імені Кремля" обіцяють оплату у розмірі 1000 доларів на місяць, а в разі поранення або загибелі - від 25 тис. до 50 тис. доларів родичам.

Фото: DPA