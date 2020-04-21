ЄС створив інтернет-платформу для досліджень з протидії COVID-19

Єврокомісія спільно із кількома науковими партнерами започаткувала нову інтернет-платформу для накопичення даних, обміну інформацією і дослідженнями у сфері боротьби з коронавірусом COVID-19.

Повідомлення про це та відеозвернення Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн оприлюднені на сайті Європейської Комісії.

"Нова платформа надасть відкритий, захищений та масштабний європейський та глобальний простір, де дослідники зможуть зберігати та обмінюватися базами даних, такими як ланцюги ДНК, протеїнові структури, дані доклінічних досліджень та клінічних випробувань, а також епідеміологічні дані. Вона є результатом спільних зусиль Європейської Комісії, Європейського інституту біоінформатики Європейської лабораторії молекулярної біології, інших наукових установ, країн-членів та країн-партнерів", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії вважають, що такий спільний простір дозволить значно прискорити дослідження та відкриття, які є необхідними для подолання надзвичайної ситуації, що пов’язана із коронавірусом.

Як повідомлялося, Євросоюз інвестує сотні мільйонів євро у дослідження та інновації, метою яких є розробка вакцини, нових методів лікування, діагностики та тестування, а також нових медичних систем, які дозволять подолати пандемію COVID-19.

Зокрема, в рамках програми "Horizon 2020" Єврокомісія мобілізувала суму у 48,2 мільйона євро для 18 дослідницьких проектів у сфері розробки засобів тестування на коронавірус та методів лікування. Ще 90 мільйонів євро на протиепідемічні дослідження виділені в рамках програми інноваційної медицини. Ще 164 мільйони євро інвестицій були залучені для підтримки стартапів та інноваційних зусиль малих та середніх підприємств у пошуку ефективних засобів боротьби з коронавірусом – ця програма охоплює більше відповідних 50 проектів.

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