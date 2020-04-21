За добу в Бельгії підтвердили 973 випадки СOVID-19

У Бельгії продовжує збільшуватися кількість інфікованих на коронавірус, але спостерігається відносна стабілізація у кількості пацієнтів, які щодня потрапляють до лікарень з діагнозом коронавірусу.

Про це у вівторок з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії пише видання «The Brussels Times».

«Від учора позитивний тест на СOVID-19 виявлено ще у 973 людей, що довело кількість інфікованих з початку пандемії до 40 956. З тих, хто захворів, 389 живуть у Фландрії, 511 – у Валлонії, 60 – в Брюсселі, міністерство не має інформації про місце проживання ще 13 осіб», - йдеться у публікації.

Протягом доби до лікарень з діагнозом коронавірусу були госпіталізовані 172 людини, виписані після одужання – 107. Станом на вівторок у лікарнях перебуває 4 976 людей з СOVID-19, з них 1 079 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 777 – підключені до респіраторних вентиляторів.

За останні 24 години в Бельгії від вірусу померли ще 170 людей. 89 випадків сталися у лікарнях, де діагноз підтверджено, 80 – у будинках догляду за літніми людьми, де такий діагноз, у більшості випадків, лише підозрюється. Усього з початку пандемії від цієї хвороби в країні загинули 5 998 людей.

За даними провідного вірусолога країни професора Стівена Ван Гухта (Steven Van Gucht), з початку епідемії в Бельгії було зроблено 164 110 тестів на коронавірус, з них 5 214 – протягом лише минулої доби.