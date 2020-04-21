У світі вже майже 2,5 мільйона випадків COVID-19, понад 170 тисяч – летальні
Укрінформ
У світі станом на ранок вівторка. 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.
Про це повідомляє Worldometer.
Так, зранку 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягло 2 481 925 осіб, померли – 170 456, одужали – 652 093 пацієнтів.
У трійку найбільш уражених пандемією COVID-19 країн входять Сполучені Штати Америки (792 913 випадків), Іспанія (200 210 випадків) та Італія (181 228 випадків).
Як повідомлялося, в Україні наразі підтверджено 5 710 випадків заражень коронавірусом, 151 смерть від цієї хвороби та 359 одужань.
Фото: CTK Photo