У США вперше за 12 років може з'явитися посол у Білорусі

Президент США вирішив призначити американського посла в Республіці Білорусь, номінувавши на цю посаду високопоставлену представницю Держдепу Джулі Фішер.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

"Сьогодні президент Дональд Трамп заявив про намір номінувати… Джулі Д. Фішер, штат Теннессі - Надзвичайним і Повноважним Послом США в Республіці Білорусь", - зазначається в документі.

Кандидатуру Джулі Фішер має затвердити Сенат. Зараз вона обіймає посаду заступниці помічника держсекретаря США з питань Західної Європи та ЄС.

Свого часу Фішер була тимчасово повіреною у справах Посольства США в Росії, заступником глави американської місії при НАТО, начальником апарату заступника держсекретаря з питань управління та ресурсів. Її досвід дипломатичної роботи також включає службу в посольстві США в Грузії.

Джулі Фішер навчалася в Університеті Північної Кароліни та Прінстонському університеті. Вона володіє російською, французькою і грузинською мовами.

Посол США в Республіці Білорусь не призначався з 2008 року.