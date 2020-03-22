“Нехай там і сидять”: Лукашенко відмовився забирати білорусів з-за кордону

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти повернення в країну громадян, які виїхали після попередження про пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Белта.

"Тим, хто виїхав після наших попереджень, - жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - заявив Лукашенко.

У Білорусі виявлено 76 випадків зараження коронавірусом, 15 осіб успішно пройшли курс лікування.

Усього у світі зафіксовано понад 307 тис. випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19. Більш як 13 тис. випадків були летальними. Понад 92 тис. осіб успішно пройшли курс лікування.

В Україні станом на ранок 22 березня 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.